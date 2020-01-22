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كامل الوزير يبحث في لندن تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق

12:23 ص الأربعاء 22 يناير 2020
كامل الوزير يبحث في لندن تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق

وزير النقل المهندس كامل الوزير

القاهرة - أ ش أ:

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، مع تحالف "فايبر مصر" و"فودافون" و"أبناء حسن علام" تطبيق مشروع النقل الذكي على الطرق "ITS".

وذكرت وزارة النقل - في بيان - أن الوزير التقى بممثلي التحالف على هامش مشاركته في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الأفريقية بالعاصمة البريطانية لندن، والذي يعتبر أحد الفاعليات الهامة لقمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ هذا المشروع لتوفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة وتوفير الراحة للمسافرين، مشيرا إلى أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا.

وأضاف أن الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق السريعة سترصد أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق، كما أن نظام النقل الذكي يساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما يؤدي إلى انخفاض معدلات حوادث الطرق.

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