السيسي يرأس اجتماع مجلس الأمن القومي

كتب - محمد سامي:

قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترأس اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن القومي.

ومن المقرر أن يُصدر بيان بتفاصيل الاجتماع بعد قليل.

كانت وزارة الخارجية المصرية أدانت في بيان شديد اللهجة أصدرته قبل قليل موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وحذرت أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا.

وقالت الخارجية في بيانها إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.