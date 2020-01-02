"مصر لن تصمت".. مصطفى بكري يعلق على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

كتب – يوسف عفيفي:

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال بكري عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس إن "موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لاحتلال ليبيا رغم المعارضة الواسعة بالداخل التركي، يثبت أن أردوغان داعم أساسي للإرهاب في المنطقة، ومنفذًا للمخطط الصهيوني- الأمريكي الذي يستهدف تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد".

وأضاف: "إنها مؤامرة تستهدف الأمة، ومن المؤكد أن مصر لن تصمت أمام التهديدات التي تواجه الأمن القومي".

ودعا بكري مجلس النواب المصري إلى عقد جلسة طارئة وتفويض رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنحه كافة الصلاحيات استنادًا إلي الماده ١٥٢ من الدستور لحماية الأمن القومي بما فيها عقد الاتفاقات العسكرية.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وحذرت أنقرة من مغبة التدخل في ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.