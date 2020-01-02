الكهرباء: توقيع عقد تطوير التحكم الإقليمي للقاهرة بتكلفة 1.2 مليار جنيه

كتب - محمد صلاح:

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، توقيع عقد مشروع تطوير التحكم الإقليمي للقاهرة الكبرى بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء و الاتحاد المكون من عدة شركات.

وقال شاكر - في تصريح عقب التوقيع - أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 1,2 مليار جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 20 شهراً..مشددا على ضرورة الانتهاء من التنفيذ قبل الموعد المحدد بجودة وكفاءة عالية.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى مواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية حيث بلغ إجمالي عدد محطات المحولات حاليا حوالي 200 محطة، مراقبة أحمال الشبكة ، توزيع الأحمال على الخطوط والكابلات لتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل، الاكتشاف السريع للأعطال والمناطق المتأثرة.

وتابع أنه من ضمن الأهداف سرعة إعادة التيار للمشتركين، تقليل فترة لانقطاعات، سهولة عمل المناورات ونقل الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة بالمحطات، بالإضافة إلى تطوير التحكمات الإقليمية لشبكة نقل الطاقة الكهربائية على الجهود المختلفة لمواكبة جهود الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد وزير الكهرباء أن تحديث مركز التحكم القائم يتم بمنهجية علمية، مشيراً إلى أن القدرة الأسمية لمحطات محولات الجهد العالي بلغت (19872م.ف.أ) وكذلك بلغ حمل شبكة مصر خلال صيف 2019 حوالي (32000م.وات) وأحمال منطقة كهرباء القاهرة (10500م.وات) بنسبة 32% تقريباً،

وأوضح أن جهة الإشراف على التحديث تتم بالتعاون مع تحالف مكون من عدد من المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة بهدف الوصول لأفضل التكنولوجيات..منوها باهتمام القطاع بالتوسع في التحول الرقمي ضمن اهتمام الدولة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مركز التحكم الإقليمى للقاهرة الكبرى قد تم إنشاؤه عام 2000 لمراقبة حوالي 65 محطة محولات، وكذا الأحمال بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية،ويساهم المشروع الجديد في تشغيل حوالى 1000 عامل مصري أثناء فترة الإنشاء بالإضافة إلى احتكاكهم بالخبرات الأجنبية.

يشار إلى أن اتحاد الشركات الموقع معها عقد المشروع هي :

NARI Group Corporation, Consortium Leader، Egytech Cables (S.A.E) ، Huawei International Co. Ltd ، Huawei Technologies (Egypt Co.,Ltd)،