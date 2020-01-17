"ثورة الحمير" مجموعة قصصية جديدة في معرض الكتاب 2020

كتب - أحمد مسعد:

تشارك المجموعة القصصية التي تحمل عنوان "ثورة الحمير"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، والذي ينطلق 22 من يناير الجاري، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

"ثورة الحمير" مجموعة قصصية للكاتب الشاب إمام أحمد، وتعد تجربته الأولى في مجال القصة.

تتضمن مجموعة "ثورة الحمير" 10 قصص متنوعة، وتتناول حكايات وأشكالًا مختلفة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وتأتي القصص العشر تحت عناوين: "قرية العميان"، "كأس نبيذ"، "الأخ وحيد الطبّال"، "الزائر الغريب"، "الغرفة ١١٨"، "حي سعادة"، "الحب الأزرق"، "زغلول المسكين"، "جوازة إسماعيل وبثينة"، وأخيراً "ثورة الحمير".