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جامعة حلوان تنظم مبادرة "معًا في حب مصر" بمنطقة كفرالعلو

10:52 ص الخميس 16 يناير 2020
جامعة حلوان تنظم مبادرة "معًا في حب مصر" بمنطقة كفرالعلو

جامعة حلوان

كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم مبادرة "معًا في حب مصر" بمنطقة "كفرالعلو"، وتُعد إحدى المناطق العشوائية المحيطة بجامعة حلوان، على أن تبدأ المبادرة في أجازة نصف العام يناير الجاري بالتنسيق مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي، مدير المركز.

وقالت الجامعة، في بيان، اليوم الخميس، إنه من المقرر تنفيذ المبادرة في منطقة "كفرالعلو" كواحدة من المناطق العشوائية المجاورة للجامعة والتي تحتاج إلى العديد من جوانب التطوير والاهتمام والتدخل المهني من الجامعة من خلال ما تملكه كليات الجامعة من إمكانيات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأوضحت أنه تم إجراء دراسات لتقدير وتقييم الموقف بالمنطقة من خلال اللجنة الفنية والمسوح الميدانية بمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تأكيدًا على الدور المجتمعي والخدمي للجامعة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع وطبقًا لاستراتيجية تستهدف تنمية البيئة وخدمة المجتمع المحيط ما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأشارت جامعة حلوان، إلى أن برنامج المبادرة يحتوي على الشق الطبي وقافلته الطبية والتشجير والنظافة، إلى جانب ورش أشغال يدوية، ودورات عن المهارات الحياتية، بالإضافة إلى محو الأمية، وبرنامج مودة الرئاسي.

جامعة حلوان مبادرة معًا في حب مصر منطقة كفرالعلو

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