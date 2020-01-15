أول تعليق لوزيرة الهجرة بعد إيقاف حكم الإعدام على مواطن مصري بالسعودية

كتب - أسامة علي:

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لموافقتها اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري "علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى"، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.

أثنت وزيرة الهجرة، في بيان اليوم، على جهود النائب العام المستشار حماده الصاوي، في قضية علي أبوالقاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة حول التنسيق ومتابعة ملفها، وجاء ذلك الاجتماع على هامش لقاء النائب العام نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، والذي استعرض فيه سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تفاصيل ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية المرتبطة بالواقعة.

كما أشادت وزيرة الهجرة بمجهودات الدولة المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالسعودية والتي تابعت باستمرار مجريات القضية، وكذلك النيابة العامة السعودية التي راعت كافة جوانب القضية وطلبات الجانب المصري خلال الفترة الماضية، ما أسفر عن إعادة النظر في القضية من جديد.

وأكدت الوزيرة كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.