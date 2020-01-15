خبراء عقارات: عمولات المسوقين وصلت لـ12%



كتب- محمد عبدالناصر:

أكد عدد من المطورين العقاريين خلال المائدة المستديرة "انفستجيت" التي عقدت اليوم بعنوان "تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري"، أهمية تنظيم مهنة التسويق العقاري والتي باتت الأكثر تأثيرا في قطاع العقارات بمصر، مشددين على أن عمولات شركات التسويق باتت مرتفعة في ظل اعتماد المطور عليهم بشكل أكبر من أي وقت مضى.

قال ماجد صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة "أرضك" للاستثمار العقاري، إن مهنة التسويق العقاري تحتاج إلى تنظيم في ظل تواجد عدد كبيرة من الشركات العقارية العاملة بالسوق.

وأضاف أن شركات التسويق تحصل على ١٢٪ من سعر الوحدات السكنية، كما أنها تلعب دورا مهما في السوق العقاري، لافتا إلى أن السوق العقاري يحتاج إلى مزيد من الضوابط من خلال قانون اتحاد المطورين.

وأكد المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة "إيوان"، أن المطور العقاري كان يعتمد على شركات التسويق بنسبة 15 إلى ٢٠%، لكن في الوقت الحالي وصلت هذه النسبة لـ ٨٠%، وأدى ذلك لدخول عدد كبير من المسوقين العقاريين في السوق ليس لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال.

وأشار إلى أن شركات التسويق لعبت دورًا كبيرًا في رفع الوعي لدى العملاء بالمدن الجديدة والترويج لها.

وقال أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن إنشاء الجمعية يمثل بداية لضبط أداء السوق العقاري من خلال تنظيم عمل شركات التسويق وتنظيم علاقتها بالمطورين والعملاء.

وأضاف أن شركات التسويق جزء مهم وفاعل في السوق العقاري ولعبت دورًا في خلق الوعي المعرفي للعملاء للشراء في المدن والمناطق الجديدة وبالتالي الترويج لهذه المدن.

وأوضح أن الجمعية تعمل حاليا على تنظيم أداء المسوقين بداية من تدريب العاملين بالشركات ورفع قدراتهم.

كما تضم الجمعيه لجنة عضويات والتي وضعت مجموعة شروط الانضمام إليها على أن يخضع الأعضاء لميثاق شرف المهنة، والذى تم وضعه من قبل الجمعية.

وتضم الجمعية لجنة لفض المنازعات لحل أي مشكلات تنشئ بين المسوقين وبعضهم أو المسوقين والمطورين.