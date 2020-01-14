استجواب وزيرة الصحة| احتدام المناقشات تحت قبة البرلمان وتزايد مطالبات سحب الثقة

كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

سيطرت حالة من الاحتدام على وقائع الاستجواب البرلماني لوزيرة الصحة هالة زايد، حيث تعالت أصوات النواب بضرورة سحب الثقة من الوزيرة، عقب المقاطع المصورة الصادمة التي عرضها النائب محمد الحسيني، والتي تظهر قصور فادح في مستشفى بولاق الدكرور.

وانتقد النواب الوزيرة وفريقها، وسط اتهامات واضحة من النائب محمود بدر بإهدار المال العام، ومطالبات مشددة من النائب مجدي ملك بسحب الثقة فورا من الوزيرة، نظرا لغياب الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار.

ونشبت العديد من السجالات بين النواب في معرض تقييمهم للوزيرة، وانطلقت العديد من الأصوات لتؤيد انتقادات بدر والحسيني حول كارثية الأحوال في المستشفيات، لتتزايد الأصوات المعارض لسياسات الوزيرة ومتحدثها الرسمي، وهو ما أتبعه رئيس البرلمان علي عبدالعال بالحفاظ على الالتزام بموضوع الاستجواب، وضبط النواحي القانونية والدستورية واللائحية التي حافظت على وتيرة متصاعدة من النقاش الموسع حول الاستجواب.