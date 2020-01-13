الأعلى للإعلام : bbc ترتكب أخطاء مهنية جسيمة تقوم على معاداة الدولة

كتب مصطفى علي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه لاحظ من خلال لجانه المتخصصة تكرارا لأخطاء مهنية جسيمة وبشكل نمطى لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك فيما يتعلق بتغطية الشأن المصرى، مضيفا أن هذه الأخطاء تخرج تماما من الإطار الذي يمكن تجاوزه بسبب طبيعة العمل الإعلامي وتصب فى إطار ممنهج يعبر بوضوح عن معاداة الدولة المصرية.

وأضاف المجلس فى خطابه الذي وجهه لرئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية والذي جاء في التقرير السنوي للمجلس، أن نمطية الأخطاء وتكرارها وتزايدها يعزز بشكل واضح فرضية أن القائمين على تغطية الشأن المصري لديهم نوع من الحرص على تجاهل القواعد المهنية والمعايير الإعلامية التي تسير عليها هيئة الإذاعة البريطانية.

وأشار إلى أن الأخطاء المتكررة والنمطية تشوب السياسة التحريرية فى البرامج التى تتعلق بمصر، سواء فيما يخص قواعد اختيار موضوعات البرامج وعناوينها أو معايير استضافة الشخصيات أو نمط الأسئلة وما تحمله من توجيه واضح ثم المنهج الذى تسير عليه البرامج ذات الرأي الواحد والذي يتجاهل معايير التوازن في الرأي والحجة والمنطق ليسفر الأمر فى النهاية عن برامج توجه اتهامات بلا أدلة تطلقها شخصيات غير مؤهلة تنفرد غالبا بمساحة الوقت بناء على أسئلة تتم صياغتها بشكل موجه و مرتب لتأتي بنتائج محددة تخالف الواقع و تضلل المشاهد.

وأوضح المجلس أن الأخطاء المهنية لهيئة الإذاعة البريطانية تمتد إلى التقارير الإخبارية التى يتم بناؤها على أخبار تفتقر إلى المواصفات و المعايير التي تعمل بها حيث يتجاهل القائمون على إعداد التقارير الإخبارية معايير التأكد من صحة الأخبار التي يتم بثها فيأتي بعضها معتمدا على شائعات متداولة على صفحات التواصل الإجتماعى وبعضها الأخر يتم نقله كما هو من وسائل إعلامية أخرى و تخلو التقارير الإخبارية من أى مصدر أو سند يؤكد المعلومات الواردة به أو أية بيانات توضح صحة و سلامة ما يتم بثه وحتى عندما يتضح عدم صحته لا يقدم القائمون على التقرير الاعتذار للمشاهدين الذين لا شك أن قطاعا منهم فى الأونة الأخيرة فقد ثقته في مصداقية الهيئة.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن هيئة الإذاعة البريطانية ترتكب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية والتوازن والموضوعية والمصداقية وثوابت العمل الإعلامي و قواعده الدولية.