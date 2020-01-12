عبدالعال يحيل 4 قرارات جمهورية إلى اللجان النوعية

كتب - أحمد على وميرا ابراهيم:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، 4 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.

كما شملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشتري بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16 يناير 2019.

كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1أكتوبر 2018، وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

كما تضمنت القرارات المحالة للجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.