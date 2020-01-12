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رسمياً.. معرض الكتاب يكشف سعر تذكرة الدخول

03:09 م الأحد 12 يناير 2020
رسمياً.. معرض الكتاب يكشف سعر تذكرة الدخول

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة

كتب - محمد عاطف:

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الأحد، زيادة أسعار تذاكر دخول المعرض فى دورته الـ51، إلى 5 جنيهات، بدلا من 3 جنيهات.

وينطلق المعرض يوم 23 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض للدولية بالتجمع الخامس، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل. وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولى.

كان "الحاج علي"، قال لمصراوي في وقت سابق، إن اللجنة التنفيذية العليا للمعرض اعتمدت هذا القرار، وكان أحد أسباب اتخاذه هو "أزمة الفكة" التي عانينا منها الدورة الماضية، والتي كانت تتسبب في تعطيل دخول الجمهور، ووجود طوابير طويلة أمام بوابات الدخول.

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هيثم الحاج علي الهيئة المصرية العامة للكتاب أسعار تذاكر معرض الكتاب

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