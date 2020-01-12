أول تعليق من رئيس مجلس النواب بشأن نية الحكومة التحول للدعم النقدي

كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التحول من أي نظام لآخر بشأن الدعم لن يتم إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب بقاعة البرلمان، مضيفا: "التحول من أي نظام لنظام آخر في الدعم لن يتم إلا من خلال هذه القاعة".

جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ردا على النائب سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، والذي تحدث بشأن تصريحات، وزير التموين، علي المصيلحي نحو التوجه الحكومي شأن الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات لا بد أن تكون منضبطة حرصا علي مصالح المواطنين، وغير مقبول أن نسمع مثل هذه التصريحات، في ظل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، مؤكدا الدعم الكامل للقيادة السياسية في الأزمة الليبية.

وأضاف عبدالعال: "لا يوجد أى تغيير في منظومة الدعم.. والدعم العيني مستمر.. ولم نتحول للنقدي إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب وأعضاء مجلس النواب".

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