جامعة القاهرة تنشر مختارات من وثائق طه حسين المجهولة

كتب- محمد قاسم:

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة لدراسة اختيار بعض الفصول والمباحث المهمة من كتاب "طه حسين - ملفات"، الذي طُبِع في أربعة أجزاء عن دار نشر بتانة، وذلك تفاديًا لتكرار ما نشرته كلية الآداب في ذكرى ربع قرن على رحيله عام 1998.

وقال الدكتور الخشت، حسب بيان: نعمل على فتح الأبواب والعقول أمام مختلف الأفكار في إطار تطوير العقل المصري وإعادة بناء الإنسان، والدكتور طه حسين أحد المحطات المهمة في الطريق نحو الحداثة، وسواء اتفقنا مع بعض آرائه أو اختلفنا مع بعضها الآخر، فلابد من مشاركة جميع الأفكار والتحاور حولها لإثراء الحياة الفكرية وتأكيد قيم التنوع بوصفها أهم مباديء الحداثة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن اللجنة المشكلة للدراسة، خلصت إلى إمكانية وضع تصور منهجي للكتاب باختصاره في جزء واحد يتفادى تكرار ما سبق نشره، ويسهل تداوله للقراء من خلال ما هو جديد مؤيدًا بالوثائق المجهولة التي تم تصويرها، مشيرًا إلى التركيز على استعراض المحطات الكبرى في حياة طه حسين، والتي تمثلت في علاقته بالجامعة، وقضايا التعليم، وإنسانية الثقافة، والمجمع اللغوي، والحضارة المسيحية، كما تتضمن تلك المحطات، اسلاميات طه حسين، ومعاركه والمحاكم، وموقفه من ثورة يوليو، والصحافة، وحقوق الإنسان.

وقال الدكتور الخشت، إن إعادة ترتيب الكتاب بهذا الاختيارات من الأجزاء الأربعة وطبع صورة جديدة، هو أمر يستحق النشر بما يثري المكتبة العربية، مشيرًا إلى أن الكتاب في طبعته الجديدة سيتضمن استشهادات مفكرين وأدباء مثل عبد المنعم شميس، وكامل زهيري، وإبراهيم الإبياري، وتوفيق الحكيم.​