تجفيف 200 متر.. محافظ الجيزة: تطوير ترعة المريوطية لتوفير موقف حضاري للسرفيس

الجيزة - أ ش أ:

أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، إزالة أية معوقات تواجه أعمال تنفيذ أعمال تطوير ترعة المريوطية، موضحا أنه تم البدء في تجفيف المنطقة المقرر تغطيتها والبالغة 200 متر لإنشاء مواقف حضارية لسيارات "السرفيس" بدلاً من تسببها في إحداث إعاقة مرورية بالمنطقة.

وأشار المحافظ - خلال تفقده أعمال تطوير ترعة المريوطية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري اليوم السبت - إلى أنه تم تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم حتى الطريق الدائري للارتقاء وإظهارها بشكل حضاري بما يعود بالنفع للمواطن، فضلا عن كونه محور مروري رئيسي للمزارات السياحية.

ووجه المحافظ، بمراعاة إنشاء ممشى وسور حضاري ذات طابع جمالي، إضافة إلى تدعيم جانبي الترعة لمنع انزلاق السيارات حفاظا على الأرواح..مشددا على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير الهندسية مع مراعاة توفير أماكن لانتظار السيارات واستراحات للمواطنين كممشى سياحي ومتنفس لهم.

ووجه المحافظ - خلال جولته - رئيس حي الطالبية باستكمال أعمال رصف الجزء المتبقي بشارع ترسا في تقاطعه مع طريق المريوطية لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور البديلة لشارع الهرم والعمل علي تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة حيث يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية البديلة لشارع الهرم.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مالك قطعة أرض تحت الإنشاء لقيامه بأشغال الطريق بوضع تشوينات رمال بنهر الطريق بشارع ترسا، مؤكدا على عدم السماح بانتشار سير مركبات "التوكتوك" بالشارع والتصدي له بكل حزم، بجانب متابعة أعمال طلاء العقارات والتأكيد على أن يتم التنفيذ طبقا للمعاير الفنية.