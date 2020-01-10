برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان حول انقطاع المياه في فيصل والهرم

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن انقطاع المياه عن سكان منطقتي العمرانية وفيصل، بالإضافة إلى انقطاع خدمة الخط الساخن 125، إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم من في 6 يناير الجاري، بشأن الاستغاثات والشكاوى الواردة من سكان منطقة نصر الدين، من تأثير أعمال محور الملك عبدالله عليهم.

وأضاف فؤاد، أن الأعمال بصفة مستمرة تسبب في انقطاع المياه والكهرباء لعدد كبير من الساعات، بسبب القطع الدائم لكابلات الكهرباء وكسر ماسورة المياه جراء أعمال الحفر.

وأوضح فؤاد، أن استمرار انقطاع المياه المتزايد بمنطقتي العمرانية وفيصل، يؤثر على المواطنين في حياتهم اليومية، ويعيقهم عن أداء مهامهم الحياتية، كذلك انقطاع خدمة الخط الساخن (125) لشركة المياه الصرف الصحي بالجيزة منذ 15 أكتوبر 2019، دون إصلاحها، الأمر الذي سبب حالة من الضيق لدى المواطنين نتيجة هذا الانقطاع المتزايد للمياه لمدة كبيرة لا يتحملها أحد.

وانتقد فؤاد، إغلاق سبل تلقي الشكاوى من قبل الشركة، ما جعلهم يتقدمون بشكواهم واستغاثتاهم للنواب لنقل شكواهم نيابة عنهم، ولإيصال صوتهم إلى المسئولين، متابعًا: "على الرغم من معاناة المواطنين إلا أن وزارة الإسكان تتجاهل كم هذه الاستغاثات، وينطبق عليها مثل "لا حياة لمن تنادي" والأكثر فداحة أنه وعند الإبلاغ عنها إلى مدير شبكات الهرم، يتم الاستجابة إلى الشكوى في مدة لا تقل عن 48 ساعة، بسبب قلة فرق الصيانة الموجودة، وهو ما تقدمنا بصدده بخطاب إلى رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة يحمل رقم إحالة 1049/2019 م.ف، ولذا ونظرًا للمعاناة التي يعيشها المواطنون وأسرهم، ونظرًا لإغلاق منافذ الشكاوى في وجوههم من قبل الشركة، وتأخر الاستجابة إلى الشكاوى المقدمة بسبب قلة فرق الصيانة الموجودة، فإني أتقدم بطلب الإحاطة هذا على أن يحال إلى لجنة الإدارة المحلية لبحثه واتخاذ ما يلزم تجاهه".