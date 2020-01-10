وزير الإسكان يستعرض موقف خدمات المياه والصرف في أسيوط

كتب - محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موقف خدمات القطاع بمحافظة أسيوط، والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها، لرفع مستوى الخدمة بالمحافظة.

وقال وزير الإسكان - في بيان للوزارة اليوم الجمعة: في محافظة أسيوط، تم إنهاء ويجري تسليم 3 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 115 ألف م3/يوم، بتكلفة 404 ملايين جنيه، لخدمة 760 ألف نسمة، وهي (محطة مياه ديروط وشبكاتها – وحدتا حديد ومنجنيز "مسرع – بنى غالب" - معالجة الروبة لـ8 وحدات مياه مرشحة نقالى)، كما يجري تنفيذ مشروع وحدة حديد ومنجنيز بالحمراء، لخدمة 15 ألف نسمة".

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحي المدن، وهي (مشروع صرف صحي أبنوب والفتح المتكامل "ثلاثي"، بطاقة 82 ألف م3/يوم، ومشروع صرف صحي صدفا والغنايم المتكامل "ثلاثي"، بطاقة 26 ألف م3/يوم، ومشروع صرف السيب النهائي لمعالجة القوصية بأسيوط، ومشروع الوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج، بطاقة 16 ألف م3/يوم وخط السيب، ومشروع محطة وشبكة صرف صحي منفلوط، بطاقة 38 ألف م3/يوم، وخط السيب، ومشروع محطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل "ثلاثي"، بطاقة 52 ألف م3/يوم، ومشروع صرف صحي البداري وساحل سليم، بطاقة 33 ألف م3/يوم، وغابات شجرية بمساحة 300 فدان)، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط.

من جانبه، أوضح المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ15 منطقة ريفية بأسيوط، يقطنها أكثر من 178 ألف نسمة، بما نسبته 5.5% من سكان المناطق الريفية، ويجري توصيل خدمات الصرف الصحي لـ32 منطقة ريفية أخرى، يقطنها نحو 714 ألف نسمة، بما نسبته 22% من سكان المناطق الريفية، بخلاف 7.5% من سكان المناطق الريفية يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، لترتفع نسبة المخدومين بالصرف الصحي بعد انتهاء تلك المشروعات إلى 35% من سكان المناطق الريفية.

بدوره، أشار المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إلى أن الشركة وبالتعاون مع المؤسسات الخيرية وعدد من الشركات، نفذت مشروعات إحلال وتجديد لشبكات المياه والصرف، وقامت بتوفير الوصلات المنزلية للأهالي غير القادرين، وتركيب قطع المياه الموفرة.

وأضاف أنه تم افتتاح 4 مراكز لخدمة 2 مليون نسمة بـ(أسيوط - صدفا - ديروط - ساحل سليم)، ويجري الانتهاء من تنفيذ 3 مراكز أخرى لخدمة 900 ألف نسمة بـ(أبوتيج - القوصية - الغنايم)، كما تم إنشاء مركز تدريب متطور ومركز خدمات متكامل (خدمة عملاء وخط ساخن).