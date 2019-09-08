"سياحة الوفد" تطالب باستغلال تحركات السيسي الخارجية للترويج للسياحة المصرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالبت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة السياحة بالحزب، وزيرة السياحة رانيا المشاط، وكذلك لجان السياحة في الأحزاب السياسية باستغلال الحضور السياسي البارز للرئيس عبدالفتاح السيسي في الخارج، من خلال جولاته الخارجية ضمن مشاركاته في القمم الأوروبية والإقليمية المختلفة، في الترويج لحملات دعم السياحة والاستثمار في مصر.

وقالت رئيسة لجنة السياحة بالوفد، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي منحتها فرصة ذهبية للترويج لنفسها بالشكل الأمثل في الأسواق الأوروبية والآسيوية، لما تمثله من استقرار الأوضاع وتقدم القاهرة خطوات للإمام في سبيل استعادة دورها الريادي بالقارة السمراء، وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا من الأجهزة التنفيذية المختلفة من أجل استغلال علاقاتنا بالدولة المختلفة.

واستدلت رمزي بقيمة قطاع السياحة وتأثيره على الاقتصاد الوطني، حيث يمثل نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات التي تخلق فرص العمل حيث يعمل ملايين المواطنين.

وأبزرت رمزي جهود الوزيرة رانيا المشاط خلال الفترة التي تولت فيها الوزارة، توجت بحصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، وذلك تقديرا لجهود بلادنا في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات.​