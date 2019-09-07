​10 إصدارات.. تعرف على الكتب الأكثر مبيعًا في المكتبات المصرية (صور)

كتب - محمد عاطف:

تصدرت عدد من الكتب التي صدرت مؤخرًا، قائمة الإصدارات الأكثر مبيعًا في دور النشر، خلال الفترة الماضية، وهو مؤشر على أهميتها بالنسبة للجمهور، ومدى الإقبال عليها.

ويرصد "مصراوي" عددًا من أفضل الكتب التي يمكن قراءتها خلال الأيام المقبلة، من واقع هذه القوائم مع نبذة بسيطة عن مضمون الإصدارات خاصة أنها جاءت متنوعة ما بين الروايات والكتب التاريخية والدراسات الأكاديمية، لتناسب كل الأذواق، وفيما يلي أبرزها-:

"علاقات خطرة"

يتناول كتاب "علاقات خطرة" من تاليف الطبيب النفسي محمد طه، أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية التي قد تكون ضارة أو مؤذية لأصحابها ولمن حولهم وكيفية الوعي بهذه العلاقات وعلاجها وتجنب آثارها.

الكتاب الصادر عن دار تويا قائلا: "الكتاب ده عنك.. وعن اللي حواليك.. وعن اللي بينكم.. الكتاب ده.. مش ها يفارقك.. لأنه بكل بساطة.. ها يبقى حتة منك.. واحتمال تكتشف مع آخر صفحاته.. إنك شاركت في كتابته.. يا للا بينا".

"رفقاء الليل"

"رفقاء الليل"، هي المجموعة القصصية الأخيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي صدرت عن دار الكرمة للنشر والتوزيع تحتوي 11 قصة كتبها قبل وفاته، والقصص مزيج من الإثارة والتشويق.

من إحدى القصص التي جاءت بالمجموعة نقرأ: "الآن أنت تعرف القصة يا سامي، وتعرف لماذا اصطحبتك للمقبرة ليلاً، وتعرف لماذا أنت مقيد ومكمم الفم جوارها الآن .. لقد انتهت قصتي وحان وقت العمل. لا تحاول الصراخ فلن يسمعك أحد .. سأحاول أن تمر اللحظات القادمة بسرعة."

"مقدمة قصيرة عن الحرب العالمية الأولى"

من أفضل الكتب السياسية العالمية التي صدرت مؤخرًا، يأتي كتاب "مقدمة قصيرة عن الحرب العالمية الأولى"، للمترجم رفعت السيد علي، والذي صدر عن دار الشروق.

فقبل عام 1914، حاربت القوى الأوربية بعضها البعض طوال ثلاثمائة عام سابقة، وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى بدأت مثل سابقاتها، صراعًا أوروبيَّا خالصًا، لكن لماذا أصبح هذه المرة مسارها مرعبًا ونتائجها كارثية على الرغم من أنها لم تكن الحرب الأولى؟

بأسلوب بسيط وشائق يكشف لنا هذا الكتاب لماذا بدأت الحرب ولماذا اتخذت هذا الطريق، ما دور الولايات المتحدة؟ وكيف انهارت روسيا؟

مايكل هاورد لايكتفي بكل ذلك، وإنما يقدم لنا كيف تمت صناعة التسوية السلمية وصولًا إلى مشهد نهاية الحرب العالمية الأولى في باريس عام 1919.

"المسكوت عنه في التاريخ"

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب "المسكوت عنه في التاريخ" للدكتور وسيم السيسي، ويتطرق لأبرز الأحداث التاريخية المهمة في تاريخ مصر القديمة والمعاصرة والتي يجهلها الأغلبية رغم أهميتها.

جاء الكتاب في 196 صفحة، ورغم صغر حجمه فهو يحمل معلومات وافرة وقيمة جدا عن التاريخ المصري، وما يتعلق به من تاريخ الشعوب المحيطة، غير أن وسيم السيسي اهتم في كتابه بدراسة المسكوت عنه، وليس الشائع من الأحداث، ويقصد بالمسكوت عنه هنا هو ما غفل عنه العامة من الناس.

"لماذا من حولك أغبياء"

"لماذا من حولك أغبياء"، كتاب صدر حديثا للدكتور شريف عرفة.

صدر الناشر هذا الكتاب بهذه الكلمات: "أنت شخص ذكي، و إلا لما جذبك عنوان الكتاب، و لما قررت قراءة نبذة عنه! هل تعتقد أن زملاءك في العمل لا يفهمونك؟ شريك حياتك؟ رئيسك؟أصدقاءك؟ أهلك؟ عملاءك؟ هل تعاني من مشكلة أن الناس لا يفهمونك كما ينبغي لهم أن يفعلوا؟ في هذا الكتاب يحدثنا الكاتب والمحاضر المختص في مجال التنمية الذاتية الدكتور شريف عرفة عن العلاقات.. و هو كاتب ساخر و رسام كاريكاتير لذلك نعدك أن يكون الكتاب أخف ظلا مما تتوقع... هذا الكتاب مختلف، لقارئ مختلف."

"ما لا نبوح به"

صدرت حديثا رواية "ما لا نبوح به"، من تأليف ساندرا سراج، من أجوائها نقرأ: "كم مرة إنفصلنا؟ لا أعرف، كل ما أعرفه أن البعد عنه يربكني، كنت أريد أن أعود، في كل مرة نبتعد كنتُ أعود دائماً، أرجع وأنا كُلي أمل أن يتغير، أن يصبح لي، أن يتخلى عن حماقاته ويراني على حقيقتي ولو لمرة واحدة، كنت أريده أن يكون مثالياً وأن يكون لي وحدي، كنتُ أريد كل شيء وحدي! ولم يكن هو يشعر بأي شيء .. تركني هنا في المنتصف تماماً، لا أنا أكملت الطريق وحدي، ولا أنا بقيت معه، صرتُ في هذا المنتصف اللعين، لا لون لي!"

تسافر بطلة الحكاية بحثًا عن نفسها، تقابل حبها الحقيقي في تلك المدينة الجميلة، تتعلق به، غير أن أحلامنا عن الحب ربما تبدو باهتة إذا جاءت في غير موعدها، لذلك تعود إلى الأسكندرية بحثاً عن حب قديم لطالما أرهقها، في المنتصف .. تكتشف أنها وحدها تحتاج إلى أن تحب نفسها قبل أن يحبها الآخرين، فهل تتغير تفاصيل الحكاية ؟!

"وصال الحب"

صدرت حديثًا "وصال الحب" رواية اجتماعية رومانسية للكاتبة هناء محمود عن دار المصري للنشر والتوزيع.

وتقول الكاتبة في أجزاء من الرواية: "عندما نفشل في أن نروِّض مشاعرنا، أن نأقلمها، أن نساومها بمشاعر أخرى مزيفة، تصبح أكثر شراسة مما نتوقع، تسيطر وتأمر وتنهي وتحرِّك دماءنا وأرواحنا وأجسادنا، تتمرد وتشكِّل أحداثًا وتغير واقعًا، تقرِّبنا من حافة الموت لتجبرنا أن نختار الحياة كما تريد هي، ولكن بكامل إرادتنا دون أن نبالي بأحد".

وكانت الكاتبة هناء محمود قد ألفت كتابًا ساخرًا بعنوان: "احشي يا شهرزاد".

"فرعون ذو الأوتاد"

كتاب "فرعون ذو الأوتاد" للكاتب أحمد سعد الدين، دراسة شاملة عن فترة تواجد الهكسوس في مصر تزامنا مع دخول بني اسرائيل والاحداث والاماكن التي عاشوا فيها في شرق دلتا النيل بالاضافة لفترة خروج بني اسرائيل من مصر.

يقوم الكتاب بتعريف من هم الفراعين و خصوصاً من هو فرعون موسي و عرض شامل لتاريخ الفراعنة مع توضيح الفرق الجوهري بينهم و بين المصريين القدماء مع سبب الخلط بين الأثنين، كما اشتمل الكتاب لأول مرة علي شرح دقيق لمسار خروج بني اسرائيل مشفع بإحصائيات و خرائط اخذت في الحسبان الطبيعة التاريخية لجغرافية مصر وقتها و خصوصاً منطقة شرق الدلتا – منطقة تواجد الفراعنة و خروج بني اسرائيل – و التضاريس الموجودة وقتها مثل قناة سيزوستريس ووادي الطميلات.

"تراب الماس"

عادت رواية "تراب الماس"، من تأليف أحمد مراد لتتصدر المشهد من جديد، وعنها يقول الروائي صنع الله إبراهيم: "للمرة الثانية بعد رواية "فيرتيجو" يتخذ أحمد مراد من الجريمة خلفية تكشف بأسلوب مشوق كواليس المجتمع و الفساد المستشري وسط كل طبقاته.. وهو بذلك يؤكد قواعد النوع الروائي الذي أصبح رائدًا له".

وفي تعريف أحداث الرواية نشرت دار النشر بيانا جاء نصه كالتالي: "لم يكن "طه" سوى مندوب دعاية طبية في شركة أدوية؛ حياة باهتة رتيبة، بدلة و كرافتة و حقيبة جلدية و لسان لبق يستميل أعتى الأطباء لأدويته وفي البيت يعيش وحيدًا مع أبيه القعيد، كان ذلك قبل أن تقع جريمة قتل غامضة تتركه خلفها و قد تبدّل عالمه للأبد، وتتحول حياته إلى جزيرة من الأسرار، يبدأ اكتشافها في دفتر عتيق يعثر عليه مصادفة، ويجد معه أداة رهيبة لها فعل السحر، وعندها يبدأ "طه" ومعه الضابط "وليد سلطان" في تتبع قاتل لا يملكان دليلا ضده."

سنقرأ هنا كيف تتحول هذه الجريمة إلى سلسلة من عمليات القتل. وكيف يصبح القتل بابًا يكشف لنا عالما من الفساد، وسطوة السلطة التي تمتد لأجيال في تتابع مثير لا يؤكد أبدا أن "طه" سيصل إلى نهايته

"تذكرة وحيدة للقاهرة"

يستعرض أشرف العشماوي في روايته "تذكرة وحيدة للقاهرة" رحلة "عجيبة" على مدار خمسين عامًا تقريبًا يسافر فيها البطل - النوبي المولد والأصل - إلى القاهرة في الأربعينيات من القرن الماضي.

تبدأ رحلته الإجبارية من أسوان فى أقصى الجنوب بعد غرق قريته النوبية إثر تعلية خزان المياه ومصرع والده في حادث سير مريب مع المهندس الإنجليزي مصمم خزان أسوان، حيث يلتحق بالعمل مع ابن عمته العامل البسيط بنادي الجزيرة العريق بقلب القاهرة ليكتشف عالم آخر لم يكن يعرف عنه شيئًا ويعيش مغامرة مشوقة متلاحقة الأحداث خلال سنوات عمله بالنادي.

ومن حي الزمالك العريق وعمله لدى أبناء الطبقة الأرستقراطية، ينتقل إلى حوارى عابدين العتيقة، حيث يعيش مع غالبية النوبيين على هامش الحياة لنرى من خلاله مصر فى الأربعينيات والخمسينيات ومشارف الستينيات من القرن الماضي، ثم ينقله القدر لمحطات متتالية بمدن مصرية حيث يعمل بمهن غريبة ومختلفة؛ فتارة إسكافي يصلح الأحذية القديمة.

هذه الرواية لا تتحدث فقط عن مأساة النوبيين والتهجير المتتالي الذى حدث لهم وإنما تتجاوز ذلك كله لتلقى الضوء على حياة تلك الفئة المهمشة بقلب القاهرة، وما حدث لهم فيها ومنها، ويظل بطل الرواية حتى وإن كان من فئة مهمشة لكنه يمثل الغالبية.