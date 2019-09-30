​"دعم مصر": لن نتهاون في استخدام الأدوات الرقابية لتحقيق مصلحة المواطن

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي، عقب تجديد الثقة به رئيسا للائتلاف للعام الثاني وفوزه بالتزكية، أن ائتلاف دعم مصر لديه ثوابت وطنية وسوف يبذل كل الجهد المتوقع لمساندة الدولة المصرية.

وأضاف القصبي في بيان منذ قليل، "لن نتهاون فى استخدام كافة الادوات الرقابية والتشريعية فيما يتعلق بمصلحة المواطن التي تكفل له حياة كريمة مع ضمان حصوله على حقه فى الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما يحقق العدالة المجتمعية".

وأضاف القصبى أن لدينا عمل يحتاج لتكاتف جميع النواب لمواجهة ماتمر به مصر وما يحاك بها من فتن ومؤامرات معنا تأييده الكامل للقيادة السياسية الوطنية الشريفة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تحمل عبء استعادة الدولة المصرية واستعادة مكانتها الدولية والاقليمية .

وأكد القصبي دعمه لاستقرار الوطن وحماية أمنه القومي بجميع أبعاده مؤيدين تماما قواتنا المسلحة الباسلة خير أجناد الارض مقدرين تماما جهود أبناء مصر من رجال الداخلية رافضين العنف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

كما أعلن القصبي، رفضه سياسات التشكيك والتخوين وبث الاحباط والخوف لدى الشعب المصري العظيم مؤكدا سعى الائتلاف خلال دور الانعقاد القادم عبر التشريعات دفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح "لدينا مهمة وهي مواجهة مشكلات حادة مثل البطالة وظبط الاسعار والزيادة السكانية وتوصيل المرافق ووصول الدعم لمستحقيه والانتهاء من كردونات المدن".

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر أنه "يجب علينا متابعة ماصدر من قوانين تهم المواطن مثل التصالح في مخالفات البناء والمعاقين وحقوق أصحاب المعاشات".

وأعلن أنه خلال دور الانعقاد القادم سيشهد تقديم عدة مشروعات قوانين منها مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق الشياسية والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور والبناء الموحد وتنظيم الفتوى وغيرها من مشروعات القوانين.