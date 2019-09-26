محافظ الجيزة يكلف بحصر الشوارع المتهالكة لرصفها

القاهرة- مصراوي:

كلف محافظ الجيزة أحمد راشد، رئيس مدينة الجيزة ومدير مديرية الطرق، بإعداد خطة عاجلة تتضمن حصر بكافة الشوارع المتهالكة بالأحياء والمراكز والمدن، والتي تحتاج إلى الرصف ولم يتم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي حتى يتم دراسة إمكانية إدراجها ضمن خطط الرصف المستقبلية القادمة، وذلك في إطار حرص الدولة واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بالبنية التحتية بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في تصريحات لمحافظ الجيزة، خلال جولة تفقدية اليوم الخميس بنطاق حي (الهرم) و(بولاق الدكرور).

وقال راشد "إن الحصر سيٌصنف على ثلاث مراحل كأولوية أولى وثانية وثالثة، تبعا لحالة كل شارع وأهميته للمواطنين، وذلك بعد التنسيق مع شركات المرافق للتأكد من عدم إدراجها ضمن مشاريع المرافق خلال الفترة القادمة".

وأوضح المحافظ أنه يجرى تطوير ورصف شارع (كعابيش) بطول 1,2 كم، وشارع (المنشية) بطول 2كم، وذلك بعد توسعتهما وإزالة كافة الإشغالات وتعديات المحلات، وتطوير شبكة الإنارة وتدعيمه بأعمدة إنارة حديثة، وذلك ضمن خطة المحافظة في النهوض بمستوى الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وإنشاء محاور مرورية طولية وعرضية لمواجهة التكدس المروري.

ووجه راشد مدير مديرية الطرق بالتنبيه على شركة الرصف المسئولة عن شارع (ترعة عبد العال) بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع، لما له من أهمية لمواطني بولاق الدكرور.

وخلال الجولة، قرر المحافظ مجازاة مسئول النظافة بحي الهرم، لتدني مستوي النظافة.. موجهاً رئيس الهيئة النظافة بالانتهاء من رفع كافة مخلفات القمامة والرتش الموجودة أسفل الطريق الدائري، بالإضافة إلي تجريد طريق (المنشية) ورفع ناتج التجريد.. مشددا على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالمتابعة الجادة لشركات الجمع المنزلي والتأكد من قيامهم برفع جميع مخلفات القمامة والتراكمات بحد أقصي الساعة الثامنة صباحاً وتوقيع غرامات مضاعفة على الشركات المتقاعسة في أداء الأعمال المكلفة بها.