السيسي يوافق على تعيين 4 قضاة بمجلس الدولة والنقض

وزير الإسكان يعتمد مخطط 27 فدانًا لإقامة جامعة عمالية بالعاشر من رمضان

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2019، بشأن تعيين أحمد فوزي أحمد حسن الحبشي، النائب بمجلس الدولة، في وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة اعتبارًا من 2018/6/23 "تاريخ تعيين أقرانه".

كما وافق الرئيس على تعيين أحمد بيومي سعد الرئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض رئيسا من الفئة (ب) بمحكمة ههيا الابتدائية.

ووافق الرئيس على تعيين منصور ممدوح منصور، المندوب المساعد بمجلس الدولة، في وظيفة مندوب بمجلس الدولة، وتعيين محمد على المندوب المساعد بمجلس الدولة في وظيفة مندوب بمجلس الدولة.