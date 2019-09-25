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    الجيزة تعلن قطع المياه عن 3 مناطق بشارع الهرم 6 ساعات

    11:18 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    الجيزة تعلن قطع المياه عن 3 مناطق بشارع الهرم 6 ساعات

    قطع مياه الشرب

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال تحويل مسار خط مياه أسفل منطقة الأعمال الجارية بميدان نصر الدين بشارع الهرم والخاصة بإنشاء محور ترعة الزمر مما يضطرها وبشكل عاجل لقطع المياه ولمدة 6 ساعات تبدأ فى الساعة الـ 11 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الـ 5 من صباح غدِ الخميس.

    وأوضحت الشركة في بيان، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي "المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم والملك فيصل بدايةً من نفق الهرم وحتى شارع أحمد لطفى السيد بمنطقة المساحة".

    وأكدت الشركة أنه يتم الدفع بـ3 سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بمناطق الإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ).

    قطع المياه مياه الجيزة شارع الهرم

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