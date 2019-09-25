البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية ويهنئ الأقباط بعيد الصليب

القاهرة- أ ش أ:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

وهنأ البابا تواضروس الثاني - في كلمته - جموع الأقباط بمناسبة عيد الصليب الذي يحل يوم السبت المقبل.