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البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية ويهنئ الأقباط بعيد الصليب

09:17 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية ويهنئ الأقباط بعيد الصليب

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية

القاهرة- أ ش أ:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة.

وهنأ البابا تواضروس الثاني - في كلمته - جموع الأقباط بمناسبة عيد الصليب الذي يحل يوم السبت المقبل.

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البابا تواضروس الكاتدرائية

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