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    "لجنة استرداد الأراضي": مهلة جديدة لسداد رسوم الفحص والمعاينة حتى 31 أكتوبر

    05:37 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    "لجنة استرداد الأراضي": مهلة جديدة لسداد رسوم الفحص والمعاينة حتى 31 أكتوبر

    المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لاسترداد أ

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018 وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة، على أن يتم سداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددًا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات.

    وأكدت اللجنة، أن المهلة المحددة لذلك تنتهى 31 أكتوبر المقبل، وأن كافة المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذي صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.

    وقال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن هذه المهلة تأتي في إطار الصلاحيات المتاحة للجنة وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين في التقنين وسداد حق الشعب.

    وأضاف عبدالله، أن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات في الوقت القانوني وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة أو الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأي سبب.

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    شريف إسماعيل أملاك الدولة أراضي الدولة رسوم مالية وزارة التنمية المحلية

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