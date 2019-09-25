"إسكان النواب": طرح شقق بالمدن الجديدة لتوفير سكن ملائم للمواطن

القاهرة- مصراوي:

صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن طرح وزارة الإسكان والمرافق حزمة كبيرة من الوحدات السكنية للمواطنين في عدد من المدن الجديدة الأيام الجارية؛ ضمن سلسلة الأطروحات التي تنفذها لصالح قطاع كبير من المواطنين وخاصة الشباب لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير وحدات سكنية في متناول الأسر المتوسطة والأقل دخلًا، مؤكدًا أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف الإسكان على مدار الـ 5 سنوات الماضية استفاد منه آلاف الأسر المصرية، ما لم يتحقق على مدار 30 سنة سابقة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، في بيان، الأربعاء، أن طرح الوزارة الوحدات السكنية للمواطنين في إطار أهتمام الدولة بالمواطن وتوفير المسكن الملائم له وتلبية احتياجاته خاصة أنها تسلم الشقق مفروشة، الأمر الذي يؤكد تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وفقًا لخطتها المتضمنة تنفيذ أضخم مشروع إسكاني تبنته الدولة المصرية في جميع المحافظات والمدن الجديدة بسعر تكلفة الإنشاء وتقديم الدعم المباشر للمستفيد، ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزي ويتم توفير جميع الخدمات لهذه الوحدات لجعل الحياه فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء لتوفير كل الخدمات والتيسير على المواطنين.

وقال والي، إنه استكمالاً لسلسلة إنجازات الدولة في قطاع الإسكان أعلنت وزارة الإسكان بدء حجز وحدات الإسكان بمشروعي "سكن مصر" و"جنة" أمس الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري ويستطيع المواطن اختيار المشروع الذي يريد الحجز فيه من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الإسكان، وتوضح كراسة الشروط كل بيانات الوحدات السكنية كاملة بما في ذلك سعر الوحدة، وموقع المدينة، مضيفًا أن مشروعي "سكن مصر، وجنة" في مدن ( أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة).