حدث ليلاً| الخارجية ترد على ادعاءات أردوغان.. وأول تعليق لترامب على عزله

القاهرة - مصراوي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر والعالم خلال الساعات الماضية:

10 رسائل للسيسي من منصة الأمم المتحدة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ47، متضمنة حديثًا عن تنمية القارة الأفريقية، وحل مشكلات دول الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية، وإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف بشأن أزمة بناء وملء سد النهضة الأثيوبي.

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السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز.

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جونسون للسيسي: نعتزم الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء في نيويورك، رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.

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"دون إصابات".. حريق يلتهم شاليه بمنطقة ميامي في الإسكندرية

اندلع حريق بشاليه من الأخشاب بمنطقة ميامي بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك دون حدوث أي إصابات.

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عمرو أديب يعلق على أزمة محمد صلاح

علق عمرو أديب على إزالة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تعريفه بأنه لاعب منتخب مصر من ملف التعريف الخاص به على حاسبه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "دي نتيجة لمّا يبقى فيه فوضى في اتحاد الكرة".

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بينهم أتراك.. عمرو أديب يعرض اعترافات مُحرضين للفوضى في مصر

عرض الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الثلاثاء، اعترافات لعدد من الإرهابيين والمحرضين على نشر الفوضى في مصر.

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رئيس الوزراء: طرح 6 شركات حكومية كبرى بالبورصة خلال الفترة المقبلة

أبدى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سعادته لوجوده في محافظة بني سويف، في إطار جولات الحكومة بكافة المحافظات.

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المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي القوات البحرية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو، للقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

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وزارة الخارجية ترد على ادعاءات أردوغان "راعي الإرهاب"

أعربت وزارة الخارجية عن استهجانها من ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتعلقة بوفاة محمد مرسي، خلال إحدى الفعاليات في ولاية نيويورك الأمريكية.

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وزيرة الثقافة تبحث مع سفير ألمانيا تعزيز التبادل الثقافي

بحثت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مع الدكتور سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة مسارات تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين الصديقين.

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أول تعليق من ترامب بعد تحرك الديمقراطيين لعزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الإجراءات التي أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأها من أجل عزله، سوف تعزز من فرص إعادة انتخابه، بحسب وكالة فرانس برس.

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بدء تحقيقات عزل ترامب بسبب مكالمة هاتفية.. ماذا يحدث في أمريكا؟

منذ أسبوع مضى، كشف مصدر في الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، عن مطالبة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية، الضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة، جو بايدن.

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بلومبرج: ماكرون يعلن توفر شروط إجراء مفاوضات "سريعة" بشأن إيران

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توفر شروط إجراء مفاوضات "سريعة" بشأن إيران.

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وزير الخارجية السوري: هدفنا تحرير كل شبر في البلاد من الإرهاب

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن هدف الدولة السورية هو تحرير كل شبر في بلادنا من الإرهاب وهو ما يضمنه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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البرهان يؤكد التزام مجلس السيادة بمعالجة قضايا شرق السودان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام المجلس بتعزيز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات ومعالجة قضايا شرق السودان.

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