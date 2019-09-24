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    طارق فهمي: كلمة السيسي بالأمم المتحدة عرضت حلولًا لقضايا الإرهاب بالعالم

    11:43 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    طارق فهمي: كلمة السيسي بالأمم المتحدة عرضت حلولًا لقضايا الإرهاب بالعالم

    الدكتور طارق فهمي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد في كلماته التي ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، على حل القضايا الإقليمية وخطوة ما تشهده من صراعات مدمرة.

    وأضاف فهمي في تصريحات لمصراوي، أن الرئيس السيسي جدد كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، طلبه من المجتمع الدولي بتشكيل منظومة قوية لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الدول الراعية له سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو المالي.

    وأشار إلى أن موقف مصر واضح دائما تجاه القضية الفلسطينبة، وهو ما أشار إليه الرئيس، مواجها بذلك كل الاتهامات التي تلحق بمصر تجاه القضية الفلسطينية.

    وأوضح أن موقف مصر كان واضحا أيضًا تجاه الأزمة في ليبيا، وإضاح إحلال السلام والاستقرار للشعب الليبي دون أي تدخل من أطراف إقليمية أو دولية، وكذلك موقف مصر تجاة حل سلمي للأزمة في سوريا.

    كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة مصر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ47، متضمنة حديثًا عن تنمية القارة الأفريقية، وحل مشكلات دول الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة حل القضية الفلسطينية، وإيجاد حل مرضي لجميع الأطراف بشأن أزمة بناء وملء سد النهضة الأثيوبي.

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    طارق فهمي جامعة القاهرة الإرهاب السيسي الأمم المتحدة

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