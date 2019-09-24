رئيس الوزراء: طرح 6 شركات حكومية كبرى بالبورصة خلال الفترة المقبلة

كتب - محمد غايات:

أبدى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سعادته لوجوده في محافظة بني سويف، في إطار جولات الحكومة بكافة المحافظات.

وقال "مدبولي" في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولته بالمحافظة اليوم الثلاثاء، إن الزيارة بدأت بزيارة مجمع مصانع العربي، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد زيادة في عدد العمالة به لتصل إلى 10 آلاف عامل، فضلًا عن زيارة مشروع مصنع إنتاج الخميرة باستثمار صيني وهو مشروع كبير جدا وبنهاية العام ستنتهي مراحله ويوفر ألف فرصة عمل، و90% من إنتاج المصنع يتم تصديره.

ولفت رئيس الوزراء إلى التوافق على طرح مابين 5 إلى 6 شركات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، حتى نهاية العالم المالي الحالي.

وأشار إلى حرص الدولة على إتاحة وتشجيع القطاع الخاص حتى ينطلق، وإنهاء المعوقات البيروقراطية، قائلًا إنه يتدخل بنفسه لحل كافة المعوقات وتم تشكيل لجنة برئاسته لحل هذه المشاكل، وذلك حتى يقوم القطاع الخاص بالدور المنوط به.

ولفت مدبولي إلى أن مصر مرت بفترة استثنائية كانت تتطلب دخول مؤسسات الدولة بالاستثمار لإتاحة فرص العمل، وجميعنا رأينا العديد من الدول التي مرت بظروف صعبة كافة مؤسساتها ساهمت بالاستثمار لتوفير فرص عمل لابنائها.

واكد أن مصر اجتازت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشاد تقرير النقد الدولي بكافة الإجراءات.