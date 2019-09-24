وزيرة الثقافة ناعيةً ناهد زخاري: فن الموسيقى فقد أحد روافده الأكاديمية

القاهرة- أ ش أ:

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وجميع الهيئات والقطاعات، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ناهد زخاري مؤسسة قسم الهارب بمعهد الكونسيرفتوار، التي تُوفيت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 87 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة إن "فن الموسيقى فقد أحد روافده الأكاديمية الثرية، حيث أعادت الراحلة اكتشاف وتأصيل آلة الهارب الفرعونية"، واصفةً إياها بأنها "كانت مرجعًا موسيقيًا عظيمًا"، مبديةً حزنها على أستاذتها وصديقتها التي تعلمت منها الكثير.

يُذكر أن الراحلة الدكتورة ناهد زخاري تُعد أول مؤسس لقسم آلة الهارب بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، وأول عازفة مصرية لآلة الهارب، تخرجت في كلية التربية الموسيقية، ثم استكملت دراستها المتخصصة في آلة الهارب بإيطاليا وحصلت على الدكتوراه، تدرب وتخرج على يديها العديد من العازفين المتميزين المتخصصين، ولها إسهامات كبيرة في اكتشاف عدد كبير من المبدعين والعازفين.​