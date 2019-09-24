الرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة "- الأربعاء - الخميس - الجمعة".

الأربعاء

يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "31 - 20" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "90 - 50" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "30 - 20" والرطوبة ما بين "90- 45".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "33 - 22" والرطوبة "85 -35" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "34 - 27" والرطوبة "70 - 35".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "35 - 24" والرطوبة "70 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "39 - 27" والرطوبة "30 - 15".

الخميس

يسود بعد غدِ الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، حار على شمال اصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "30 - 21" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "90 - 50" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "30 - 23" والرطوبة ما بين "90 - 45".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "34 - 22" والرطوبة "85 -35" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "35 - 27" والرطوبة "70 - 35".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "36 - 24" والرطوبة "70 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "39 - 27" والرطوبة "30 - 15".

الجمعة

يسود الجمعة المقبل، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "30 - 22" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "90 - 50" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "30 - 21" والرطوبة ما بين "900 - 45".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "33 - 22" والرطوبة "85 -35" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "36 - 27" والرطوبة "70 - 35".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "36 - 24" والرطوبة "70 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "40 - 27" والرطوبة "30 - 15".