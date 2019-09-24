احتفالا باليوم العالمي للترجمة.. خصومات 50% على إصدارات المركز القومي

كتب- محمد عاطف:

يقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، مجموعة كبيرة من الفعاليات، احتفالا باليوم العالمي للترجمة.

وحسب بيان، الثلاثاء، يقيم المركز في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل، ندوة بعنوان "سياسات الترجمة"، يشارك فيها كل من، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني لاتحاد الناشرين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتورة فاطمة البودي رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر والتوزيع، ويرأس الجلسة الدكتور أنور مغيث مدير المركز.

كما يقدم المركز القومى للترجمة خصومات 50% على جميع الإصدارات احتفالا بهذا اليوم، فيما ينظم المركز مجموعة من حفلات التوقيع بمقر منفذ البيع فى تمام الساعة الرابعة حفل توقيع النسخة العربية من كتاب "تراث دافنشي" بحضور المترجمة ناهد الديب.