ماذا قال السيسي خلال لقائه مع ترامب؟ -فيديو

القاهرة - مصراوي:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقائه الثاني خلال أقل من شهرين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير الشخصي الكبير لفخامة الرئيس ترامب".

وأكد الرئيس السيسي، أن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وأضاف: "أن المنطقة ستتأثر وستظل في حالة عدم استقرار حقيقي طول ما في إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة".

وتابع :"الموضوع في مصر على سبيل المثال هو أن الرأي العام لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بوجود الإسلام السياسي، ورفض هذا الموضوع عندما تولى السلطة لمدة عام في مصر".