رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية البنات بالعاشر من رمضان ويوزع هدايا على الطالبات

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، يرافقه الدكتور أحمد منصور، عميد الكلية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وحسب بيان، اليوم، تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية، وتحدث مع الطالبات، وحثهن على الانتظام في دراستهن ، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تردد بين الحين والآخر، والحرص على تحصيل العلم النافع.

وتفقد المحرصاوي قاعة المؤتمرات بالكلية وأمر بتزويدها بشاشات عرض إضافية، وبحث سير العملية التعليمية والعقبات التى تواجهها للعمل على ووضع حلول لها، وقدم هدايا للطالبات احتفالا ببداية العام الدراسي الجديد

وناقش مقترح إنشاء مدينة جامعة لطالبات الكلية، مؤكدا حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام سير العملية التعليمية وراحة الطالبات.

وكرّم رئيس الجامعة عددا من أعضاء هيئة التدريس نظرا لجهودهم في إثراء العملية التعليمية.

ووجه رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس بضرورة التواجد بين الطالبات، والحرص على تذليل أي عقبات تواجههن.