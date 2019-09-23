فريق "تسريع الاستجابة للقضية السكانية" يزور سوهاج

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنيمة المحلية، استكمال فريق عمل مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان زيارته لمحافظة سوهاج اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن فريق العمل يستكمل اجتماعاته مع فريق عمل الوحدة اللامركزية بسوهاج والمجلس القومي للسكان لمناقشة المهام المقترحة للوحدة وآليات التنسيق ودورية الاجتماعات وآليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

كما يتعرف الفريق المركزي للوزارة خلال الزيارة، على المنظومة المعلوماتية بمحافظة سوهاج وطرق الربط اللامركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في المحافظة ويناقش خطة عمل المحافظة وتقديم نموذج للخطة وعرض كيفية استيفاء النماذج.

يذكر أن الوحدة المركزية للمشروع بوزارة التنمية المحلية بدأت زيارتها لسوهاج أمس وتم اختيار فريق من الشباب المتطوع لضمهم للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة والتنسيق مع فريق الرصد الميداني وتم الاتفاق على إعداد برامج تدريبية متكاملة لبناء قدرات الشباب ومنسق المسؤلية المجتمعية وفرق الرصد الميداني ووحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان خلال الفترة القادمة.