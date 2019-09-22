خريجو الأزهر بالدقهلية تطلق "ابدأ صح" لمواجهة الشائعات والفتن

"الكثافات والصراع على المقعد الأول".. مشاهد في أول أيام الدراسة بالعام

كتب - محمود مصطفى:

أطلق فرع منظمة خريجي الأزهر بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، مبادرة " ابدأ صح " لتدريب الشباب على إدارة صفحات السوشيال ميديا، لمواجهة الشائعات والفتن، والتدريب على معرفة مدى مصداقية ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مواجهة حروب الجيل الرابع، والتدريب في مجالي التسويق والحملات الإعلانية.

وقالت الدكتورة فاطمة كشك، المشرف على فرع المنظمة، إن المبادرة تناولت العديد من المحاور أبرزها مقدمة عن التسويق، أساسيات النجاح على السوشيال ميديا، تدشين وإدارة صفحات فيسبوك، ومواجهة الشائعات، وشرح صفحات فيس بوك وبيزنس أكونت واستخدام تطبيق الانستجرام، فضلاً عن كيفية التسويق للمنتجات والخدمات، ولاقت المحاضرة تفاعل كبير من الحضور، وتم تطبيق الشرح عمليا لتثبيت المعلومة وزيادة التفاعل بين المشاركين الذين أشادوا بالدورة.

وأضافت كشك أن الدورة شارك بها ١٢٠ من الطلاب والطالبات والأئمة والوعاظ، واصحاب المشروعات المتنوعة، وحاضر فيها المهندس محمد سعيد عبد الفتاح - مؤسس المبادرة خبير في مجال الـ " Digital Marketing ".