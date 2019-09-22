مجلس الوزراء يعلن بدء الدراسة الجامعية في العلمين الجديدة.. اليوم

كتب – مصراوي:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بدء الدراسة في بعض الكليات في أول منشأة جامعية بمدينة العلمين الجديدة مع بدء العام الجامعي، اليوم الأحد.

وقال المستشار الإعلامي لـ"مجلس الوزراء"، إن بعض الكليات ستبدأ العمل في هذا الفرع، ضمن العام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك فيما تتواصل أعمال البناء في باقي مباني ومنشآت الأكاديمية بالعلمين الجديدة، حيث إن مساحة الفرع تبلغ 62 فدانا، وجرى تصميمها بحيث تضم 12 كلية، و34 مبنى، ما بين مباني الكليات، ومباني الإقامة، والمبنى الرئيسي، ومركز الإبداع، والمكتبة، وكافيتريات.