نائبة عن إطلاق اسم فاروق الباز على كويكب: وجه مضيء لمصر

كتبت ميرا إبراهيم:​

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، إن العالم المصري فاروق الباز صاحب رحلة طويلة شاقة مُثمرة تمثل للجميع وجهًا مضيئًا لأحد أهم معاني هويتنا المصرية.

جاء ذلك في تصريحات لها مساء السبت، تعقيبا على إطلاق وكالة ناسا اسم الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

أضافت أن أصبح علامة مُسجلة للعلم والمعرفة والتطوير، ومثال حي للقدرة على الوصول للحلم بالعمل والعلم، ولصفات المصري الأصيل، الذي بجهده يثبت نفسه ويضع بصمة المصريين المؤثرة التي تخدم العالم أجمع.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هويتنا المصرية علمت العالم معاني الاجتهاد والإصرار.

كانت وزارة الهجرة قالت -في بيان اليوم- إن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أطلقت اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.

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