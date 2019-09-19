  • عاجل:رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة بن علي هجوم أرامكو السعودية مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد أسعار الفائدة قرعة الدوري

    رئيس الوزراء يفتتح مكتب التوثيق المُطور بديوان عام محافظة بورسعيد

    05:54 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    رئيس الوزراء يفتتح مكتب التوثيق المُطور بديوان عام محافظة بورسعيد

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا العدل والاتصالات، والوفد المرافق لهم خلال زيارته إلي محافظة بورسعيد، اليوم، مكتب توثيق الشرق ببورسعيد، التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

    وقام رئيس الوزراء بجولة في أرجاء المكتب، للتعرف على الخدمات اتي يُقدمها للمواطنين، والتي تشمل كافة أعمال التوثيق المختلفة مع مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي للمكاتب الأخرى، والتي تتم في إطار من إتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، كما استمع إلى شرح تم خلاله الإشارة إلى أن المكتب تم انشاؤه في أغسطس 2019 كبديل عن توثيق الدائرة الجمركية ببورسعيد، بمقر بميناء بورسعيد.

    وتمت الإشارة إلى أن هناك 170 مكتب توثيق مطور حاليا، وهناك جهودا تبذل لرفع هذا العدد مع نهاية العام إلى 450، وهو ما يعد نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

    مصطفى مدبولى بورسعيد مكتب توثيق مصلحة الشهر العقاري

    الخبر التالى:

    "القومي للمرأة": إطلاق أول لعبة في مصر لتعليم الأطفال المساواة بين الجنسين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان