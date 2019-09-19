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    وكيل "شباب النواب": وثيقة القاهرة للمواطنة تنقذ العالم من الإرهاب الأسود

    12:53 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    وكيل "شباب النواب": وثيقة القاهرة للمواطنة تنقذ العالم من الإرهاب الأسود

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    وصف الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بنود "وثيقة القاهرة للمواطنة" الصادرة عن المؤتمر العالمي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالمتفردة والصالحة لكل زمان ومكان وغير مسبوقة.

    وأشاد حسين، في بيان، اليوم، بدور وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في انتزاع موافقة وفود العالم وبالإجماع على بنود هذه الوثيقة التي تحافظ على الأوطان وتنقذها من ويلات ظاهرة الإرهاب الأسود.

    وقال "حسين"، إنه يؤيد وبشدة تأكيد الوثيقة ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها واحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة وإن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها.

    مجلس النواب الإرهاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف

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