بالصور.. البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بكوت ديفوار
03:08 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير وائل بدوي سفير مصر الجديد بكوت ديفوار.
وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد.
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