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    بالصور.. البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بكوت ديفوار

    03:08 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
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    كتب- مصطفى علي:

    استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير وائل بدوي سفير مصر الجديد بكوت ديفوار.

    وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، ​تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد.

    البابا تواضروس سفير مصر بكوت ديفوار وائل بدوي

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