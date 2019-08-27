الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة راس السنة الهجرية

كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 34 مكرر "ج"، الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2019، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1952 لسنة 2019، بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1441.

ونص القرار على: تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من المحرم عام 1441 هجريًا، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.