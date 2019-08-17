إحباط تهريب ذهب ومخدرات وأجهزة تجسس من الشارقة وباريس وجوانزو

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهرب لسبائك ومشغولات ذهبية ومخدرات وساعات تستخدم في التجسس مع 3 ركاب فور وصولهم من الشارقة وباريس وجوانزو بالصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

اشتبه سامح زاهر رئيس قسم اللجنة الجمركية في الراكب المصرى، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من الشارقة، وبالعرض على فوزي العميري نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية، عثر رأفت وهيب مدير الحركة على 3 سبائك ذهبية بوزن 500 جرام، و400 جرام من المشغولات الذهبية المتنوعة باجمالي وزن كيلو و900 جرام مخبأة داخل حقيبة هاندباج.

وفى المحاولة الثانية وردت معلومات من مباحث مطار القاهرة عن محاولة الراكب المصري القادم من باريس على طائرة مصر للطيران تهريب مواد مخدرة، وبالعرض على سامي صبحي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية تحت إشراف خالد شعبان مدير الحركة عثرت على 201 قرص ترامادول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثالثة أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من جوانزو على طائرة مصر للطيران، اشتبه سامي سليمان رئيس قسم تفتيش الركاب في الراكب مصرى الجنسية , قام أحمد ناصف مامور الجمارك تحت إشراف أحمد الدلهماوى مشرف الصالة بتفتيشه ذاتيا , تبين وجود 44 ساعة ماركة أبل وسامسونج مزودة بكاميرا وبها مكان لشريحة الهواتف المحمولة، و225 كارت ميموري و187 جراب كارت ميموري و52 شاحن ساعة و300 استيك ساعة بإجمالي 809 قطع مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه وتحت ملابسه الداخلية.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​