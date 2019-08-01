في 13 نصيحة.. كيف تشتري أضحية عيد الأضحى؟

كتب - أحمد مسعد:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن عدد من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء أضحية عيد الأضحى المبارك.

وينشر مصراوي النصائح التي وجهتها وزارة الزراعة عند شراء خروف العيد:

• لا تشتري خروف العيد من الباعة المتجولين:

- الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

• افحص الشكل الخارجي (الظاهرى):

- تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

• انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل ( مطأطأ الرأس ) أو الراقد و يلاحظ اثناء حركة الخروف ان قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر.

• انتبه الا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

• افحص العينين بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو إحمرار.

• افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف.

• افحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة.

• اضغط بيدك على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.

( الامتلاء غير الطبيعى – غش بالملح)

• اعرف حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر (المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

- ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها ( يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف) وملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية وخلوهما من آثار الإسهال.

ثانيًا نصائح عند شراء الماشية:

- تطبق الشروط الواردة عند شراء خروف العيد ماعدا السن فإنه طبقًا للقرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 والذى ينص على ان لايجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 400 كجم ولا يسرى ذلك على عجول البقر المستوردة بغرض الذبيح وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.​