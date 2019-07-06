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    5% قيمة الإتاوة.. ننشر تعديلات قانون الثروة المعدنية (نص كامل)

    12:51 ص السبت 06 يوليو 2019
    5% قيمة الإتاوة.. ننشر تعديلات قانون الثروة المعدنية (نص كامل)

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    حصل "مصراوى"، على نص قانون الثروة المعدنية، بعد انتهاء لجنة الصناعة من مناقشاته، ومن المقرر التصويت عليه في الجلسة العامة المقبلة.

    ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يتم تحديد القيمة الإيجارية والإتاوة عن المساحة محل الترخيص لخامات المناجم سنويًا على ألا تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20%، من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، كما يؤدي المرخص له لهيئة الثروة المعدنية نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي يخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية للمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.

    أما بالنسبة للمحاجر والملاحات، فيؤدي المرخص له سنويًا للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية، حسب الأحوال قيمة إيجارية وإتاوة على ألا تقل قيمتها عن 5% وبحد أقصى 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، كما يؤدي المرخص له للمحافظة الواقع في دائرتها المساحة محل الترخيص 6% من قيمة الإنتاج السنوي.

    ووضع القانون حدًا أقصى لقيمة الإتاوة المحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار وعدم حدوث زيادة مفاجئة أثناء مراحل الإنتاج تؤثر على اقتصاديات المشروع، كما تم زيادة حصيلة المحافظات من 1% إلى 6% للمساعدة على التنمية المجتمعية.

    ويجوز للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

    المناجم مجلس النواب لجنة الصناعة قانون الثروة المعدنية المعادن

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