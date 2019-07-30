لمدة 3 شهور.. عماد كاظم رئيسا لهيئة التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور عماد كاظم، قائمًا بأعمال رئيس هيئة التأمين الصحي لمدة 3 شهور، بجانب عمله رئيسًا للمجالس الطبية المتخصصة.

ويأتي تولي كاظم رئاسة هيئة التأمين الصحي خلفًا للدكتورة سهير عبدالحميد التي أحيلت للمعاش.

يذكر أن "كاظم" تولى من قبل عدد من المناصب منها مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ورئيسا للمجالس الطبية المتخصصة.

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