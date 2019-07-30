  • عاجل:المؤتمر السابع للشباب.. "مناقشات وتوجيهات" (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    لمدة 3 شهور.. عماد كاظم رئيسا لهيئة التأمين الصحي

    11:07 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
    لمدة 3 شهور.. عماد كاظم رئيسا لهيئة التأمين الصحي

    هيئة التأمين الصحي

    كتب - أحمد جمعة:

    أصدرت وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور عماد كاظم، قائمًا بأعمال رئيس هيئة التأمين الصحي لمدة 3 شهور، بجانب عمله رئيسًا للمجالس الطبية المتخصصة.

    ويأتي تولي كاظم رئاسة هيئة التأمين الصحي خلفًا للدكتورة سهير عبدالحميد التي أحيلت للمعاش.

    يذكر أن "كاظم" تولى من قبل عدد من المناصب منها مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ورئيسا للمجالس الطبية المتخصصة.

    67870687_3084447894928801_458826039062167552_n

    هيئة التأمين الصحي وزارة الصحة عماد كاظم سهير عبدالحميد

    الخبر التالى:

    الخميس.. "الثقافة" تحتفل بمرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان