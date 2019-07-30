"مليون ذبيحة".. ثلاجة عملاقة للحوم الأضاحي بموسم الحج

كتب- يوسف عفيفي:

أنهى مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، إنجاز 10 مشاريع تطويرية؛ استعدادا لموسم الحج هذا العام أبرزها، تجهيز الثلاجة العملاقة التي خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم.

وبحسب بيان اليوم، تعمل الثلاجة بنظام مراقبة آلي وفق أعلى معايير السلامة، ويتم النقل اللحوم لها وتعبئتها بنظام آلي يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف، وينتهي بثلاجات الحفظ، حتى يتم توزيعها على المستحقين في أنحاء العالم بدءً بفقراء الحرم.

وفي هذا السياق، أنهت المملكة تحديث أنظمة التبريد والنقل، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

ومن جهته، أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر بن عبدالله عطية، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، منوها إلى أن ثلاجات المشروع العملاقة تعد من الأكبر حول العالم بطاقة استيعابية تصل لأكثر من مليون ذبيحة، وتعمل وفق أعلى معايير التبريد الصناعي وباشتراطات صحية محددة.

وتابع الدكتور عمر عطية، أن هذا المشروع جاء تماشيا مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لأحكام الرقابة وضمان سلامه تخزين اللحوم.