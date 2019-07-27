"سياحة النواب" تشييد بتصنيف فندق في أسوان ضمن أفضل 25 فندقا عالميًا

كتب - أحمد علي:

وجه النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التهنئة للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بعد أن حاز فندق "سوفتيل ليجند اولد كتراكت"، بمحافظة أسوان المملوك لشركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية "سوفتيل ليجند" في قائمة أفضل 25 فندقًا على مستوى العالم.

وقال "صدقى"، فى بيان اليوم السبت، إن هذا التصنيف الذي جاء وفقًا لاستفتاء مجلة "Travel + Leisure" الأمريكية العالمية، والمعروفة باختيار وترشيح أفضل الوجهات الفندقية حول العالم، يؤكد قدرة الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التفوق عالميًا في كل مايتعلق بقطاعات السياحة والطيران.

وطالب النائب، من الحكومة إعطاء أكبر اهتمام بالتطوير والتحديث المستمر لهذا الفندق الذي وصل إلى العالمية والترويج له على خريطة السياحة العالمية.

يذكر أن فندق سوفتيل أولد كتراكت (مستوى 5 نجوم) يعد الفندق المصري الوحيد الذي جاء في هذه القائمة ضمن أفضل الفنادق عالميا وفقا لهذا الاستفتاء ويأتي هذا التصنيف في ضوء ما يتمتع به الفندق من طابع تاريخي وتراثي وموقع متميز ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى مستوى الخدمة الفندقية المتميزة المقدمة ومواكبة احتياجات ورغبات النزلاء.