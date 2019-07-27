"البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة".. مستقبل أفريقيا يبدأ من هنا - ملف

كتب- محمد نصار:

تصوير- أسماء يسري

منذ ما يقرب من 9 أشهر، انتهى منتدى شباب العالم لعدة توصيات منها إبجاد آلية لتأهيل الشباب الأفريقي، وهي التوصية التي حققتها الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال الإعلان عن "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة".

100 شاب يمثلون 29 دولة يتواجدون الآن على أرض مصر، بعد نجاحهم في الانضمام إلى البرنامج، ورغم اختلاف تفاصيل رحلاتهم إلى مصر، فهم جميعًا يتفقون على سعادتهم بالتواجد هنا، معتبرين أن الحضارة بدأت من أرض مصر.

اجتمع الشباب الذين يمثلون قادة المستقبل للقارة السمراء على أرض مصر، واضعين نصب أعينهم هدفًا واحدًا وهو تغيير واقع القارة والذهاب بها إلى مستقبل يملؤه الأمل.. مستقبل يبدأ من هنا..

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