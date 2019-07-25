بالشروط والتفاصيل.. فتح باب التسوية للعاملين بـ"الأوقاف"

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التسويات لـ"العمال ومقيمي الشعائر والمؤذنين" العاملين بالوزارة، ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.

ونص قرار وزارة الأوقاف الذي حصل "مصراوي"، على نسخة منه، على فتح الباب لتلقي طلبات الراغبين في التسوية من الحاصلين على مؤهلات عليا خلال الخدمة، بدءًا من الـ24 من يوليو الجاري، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، مع ضرورة إحضار المستندات التالية:

1ـ الطلب المقدم.

2 ـ أصل المؤهل الدراسي.

3 ـ بيان حالة وظيفية موضح به أنه ما زال بالعمل.

4 ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

5 ـ صورة من محضر لجنة شئون العاملين بالتعيين بالنسبة للمؤذنين والعمال ومقيمي الشعائر.

6 ـ إفادة من المديرية بأن المتقدم معين على درجة دائمة بها، وتقع هذه الإفادة على مسئولية المديرية.